Важно! Администрация веломагазина информирует вас, что в соответствие с Постановлением правительства СПб от 26.03.20 «О мерах по противодействию...

Уважаемые клиенты, с удовольствием сообщаем Вам, что с 8.06.20, в связи со снятием карантинных ограничений, магазин будет работать в штатном режиме. Убедительная просьба ко всем покупателям при...

Велосипеды

Разнообразные велосипеды от проверенных фирм-производителей в интернет-магазине «Импульс» представлены в большом ассортименте. Мы продаем велосипеды не только в интернете, поэтому у нас есть свой магазин, площадь которого составляет около 154 кв м.. В нем вы легко сможете подобрать то изделие, которое вам по душе. Помимо велотранспорта, мы торгуем велосипедными аксессуарами. Такое сочетание крайне удобно для Вас, если вы решили преобрести велосипед и аксессуары на ваш велосипед в одном месте.

Наши специалисты помогут Вам выбрать велосипед и оформить заказ, а также поставят дополнительные оборудования на велосипед, которые вы приобрели прямо на месте. Еще одно преимущество нашего магазина – это то, что у нас есть своя оборудованная веломастерская, где мы сможем отремонтировать их, и неважно, что у них сломалось.

Цена на велосипеды

Мы сотрудничаем с множеством фирм-производителей, поставляющие качественные модели. В связи с небезызвестным качеством наших дорог, в производстве изначально учитывался факт дорог в России.

Изучить выбор, основываясь на их стоимости и характеристиках, это надежный способ ознакомиться с моделями, чтобы выбрать лучший велосипед для себя. Отметая неподходящее, Вы делаете поиск максимально эффективным. Мы предлагаем также оценить преимущества сервиса поиска велотранспорта в каталоге.

Цена велотранспорта определяется сложностью и качеством комплектующих и рамы, а также известностью производителя и страной сборочного цеха. Стоит отметить основную тенденцию: чем известнее компания-производитель – тем дороже можно приобрести изделие. Таким образом, гарантируется качество рамы, сборки и фирменный внешний вид изделия.

Среди наиболее популярных брендов, можно указать, такие как: Author, Scott, Stels. Те, которые собраны на отечественных производствах имеют самую доступную цену на велосипед. Изделия производства других стран дороже за счет растаможивания, причем, чем дольше транспортировка в Россию, тем будет выше цена на велосипед.

Рама изделия это всегда заметная составляющая велотранспорта и гордость компании- производителя. Рама выступает «лицом» фирмы, в нее вкладывают дизайнерские и научные разработки, достижения в сфере эргономики. Обычно, самые дешевые рамы создают из стали. Рамы также бывают алюминиевыми, карбоновыми и титановыми.

На стоимость велотранспорта влияет его эксклюзивность и всяческие разработки для его упрочения и стойкости к внешним повреждениям.

Велосипед и его виды

А теперь рассмотрим, для какой езды предназначены конкретные типы:

Дорожные велосипеды

Его, как правило, покупают для обычной езды по городу. Высокая посадка обеспечивает минимальную нагрузку на руки. На большие нагрузки такие модели не рассчитаны, поэтому не стоит отправляться на них в поход или устраивать гонки. Зато, если для вас главную роль играет легкость управления и комфортная езда, то велосипед дорожный лучший вариант для покупки.

Горные велосипеды в СПб

А вот горный велосипед это для экстрималов. Ну, или, по крайней мере, для тех, кто просто любит активный отдых и острые ощущения. Горные велосипеды СПб очень популярны среди покупателей, поэтому мы предлагаем вам множество самых разных моделей, в различных ценовых категориях. Но есть одно качество, которое их объединяет это оригинальный и эргономичный дизайн. Все детали, которые имеет велосипед очень прочные и надежные, ведь поездки по лесам и горам предусматривают большие нагрузки на транспорт. У каждой модели большой набор скоростей. Вашему вниманию мы предлагаем модели самых популярных марок велосипеды author, scott и пр. Они подойдут как начинающим велосипедистам, так и тем, для кого горные тропы уже родная стихия. Помимо красивого внешнего вида, велосипед author это еще и отличное соотношение цена/качество. Тем же самым отличаются и велосипед scott, который помимо всего этого известны также своей высокой надежностью и отличным качеством изготовления. А еще среди тех, кто хочет приобрести велосипед, популярны недорогие, но качественный и надёжный велосипед impulse.

Складные велосипеды

Складной велосипед, в свою очередь, хороши тем, что их легко перевозить. Он помещается как в багажник машины, так и в обычную сумку. Да что там, в сумку даже в рюкзак! Вы без проблем сможете брать велосипед складной в любое путешествие, т.к. они складываются буквально за пару минут, мало весят, а на многих моделях можно снимать руль и педали. В нашем магазине каждый практичный человек, ценящий свое время и средства, может взять велосипед, который складывается. Среди подобных моделей мы советуем обратить внимание на велосипед impulse и strida. Последний вариант известен свой долговечностью, особенно велосипед strida LT, на котором установлена задняя звездочка из алюминия, что продлевает ее срок службы практически до бесконечности.

Велосипеды оптом

А еще мы продаем велосипеды (оптом и в розницу) для самых маленьких. Вы хотите, чтобы ваш ребенок почувствовал себя самым счастливым человеком на свете? Тогда подарите ему трехколесного друга. У нас проще всего не только найти велосипед горный, но и детский, т.к. наш магазин знает все желания малышей. Яркий и красивый дизайн, высокая надежность (например, детский велосипед impulse выдерживают удары, падения и другие физические воздействия) это далеко не все преимущества наших товаров!

Детский велосипед с ручкой

Для детей до двух лет мы советуем покупать модели с ручкой, это отличная альтернатива коляске. Вы будете контролировать ребенка, а он в это же самое время будет чувствовать себя настоящим водителем, что для него гораздо интереснее, чем просто ехать в коляске. Для детей постарше наш магазин может предложить трехколесный или двухколесный, с дополнительными приставными колесами и велосипеды оптом. Пусть ребенок учится кататься, кто знает, может быть, из него в будущем вырастет настоящий велогонщик, и уже совсем скоро ему понадобится настоящий велосипед горный. А даже если и нет, то умело использовать велосипед уж точно не помешает, тем более что он отлично сказывается на здоровье подрастающего детского организма.

Предоставляем гарантию на велосипед

Мы даем гарантию на сервисное обслуживание всем нашим клиентам, которые решили у нас приобрести велосипед. В нашем магазине есть в наличии различные велозапчасти для гарантийного и послегарантийного сервисного обслуживания, а также хорошо оборудованная мастерская для проведения любых ремонтных и сервисных работ, которых требует велосипед. Поэтому, мы всегда сможем оперативно провести подготовку велотранспорта к продолжительной езде, либо сделать качественный ремонт.

Непревзойденное качество

У нас в продаже вы можете найти велосипед разных видов, который будет служить вам на протяжении долгого времени. В наш магазин приходят клиенты, которые уже не в первый раз выбирали велосипед их у нас. Все клиенты довольны покупкой и обслуживанием в нашем магазине, и пишут только положительные отзывы и эмоции от покупки

Велозапчасти в Петербурге

Большинство покупателей интересуются у нас велозапчастями и велоаксессуарами. Сотрудники магазина подскажут какие велозапчасти Вам нужны и проведут консультации по вопросам установки тех или иных запчастей.

Недорогой велосипед

Велотранспорт является самым экологически чистым средством передвижения. Специалисты нашего магазина помогут Вам с велотранспортом, и подберут нужный из множества товаров. Наши сотрудники подробно расскажут и покажут все особенности любой интересующей Вас модели. Также Вы можете узнать интересующую вас информацию по телефону 8-(812)-323-19-27 , или напишите на e-mail: spb.bike@gmail.com.

В случае необходимости доставим велосипед или запчасти по указанному адресу в удобное для Вас время. Данная услуга стоит от 500 до 800 руб в пределах КАД

Вы теряетесь в выборе велотранспорта? Тогда приходите в наш магазин «Импульс» и специалисты магазина помогут вам найти подходящий для вас вариант.

Приобрести велосипед у нас легче легкого, вы сразу становитесь обладателем качественного велотранспорта по минимальной стоимости. Также у нас вы можете купить самокат. Для более удобной локации по сайту, можете воспользоваться картой сайта.